ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は準優勝戦3レースを終え、きょう11日の12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。

予選トップ通過の砂長が準優12Rのイン戦を危なげなく押し切り、優勝戦の1号艇を獲得した。今節は抜群の舟足を生かして7戦5勝、オール3連対と安定した走りを披露。スタート勘も問題ないだけに、ファイナルも先マイを果たしてG1初Vを飾るとみた。

対抗は多摩川G1で2Vの実績を持つ中野。カドからダッシュを乗せて自在に立ち回る。宮之原は直線気配は力強いが回り足はひと息。2コース向きの舟足に仕上げて差し続く。久田は外を止めて先に握りたい。

＜1＞砂長知輝 直線のパンチは控えめにして回り足に寄せて調整した。変わらず節イチだと思う。スタート勘も合っている。

＜2＞宮之原輝紀 伸びは良くて二重丸がつくけど、ターン回りがヤバい。ターン回りを求めて調整を試す。

＜3＞久田敏之 普通。足は目立たない。先頭を走っていてもターンの雰囲気がもう少しだった。しっかりとしたグリップ感が欲しい。スタートは行ける範囲でコンマ10前後で行っている。

＜4＞中野次郎 ピット離れ以外いい。行き足がいい。回り足も悪くない。乗り心地も大丈夫。上位だと思う。スタートは見えている。

＜5＞小山勉 特長はないけど、バランスが取れて普通より少しいいくらい。操縦性は問題ない。舟が返ってきたし、カカリを含めてしっかりしている。

＜6＞今泉友吾 足も乗り心地も今節で一番良かった。4日目まで良くなかった起こしと行き足が直って、つながりが良くなった。