好きな気持ちがないとできない。男性が見せる「本命確定行動」とは
彼氏からきちんと愛されているのかを確認したくなる瞬間ってあるはず。
そこで今回は、好きな気持ちがないとできない男性が見せる「本命確定行動」を紹介します。
気持ちを常に汲み取ろうとしてくれる
彼氏があなたの気持ちを常に汲み取ろうとしてくれるなら、まさに本命確定行動と言えます。
きっとあなたの発言にきちんと耳を傾けますし、発言内容と普段の言動とを比較して「彼女はこんな風に考えているんだろうな」と判断しようとしてくれるでしょう。
欠点や弱点さえも魅力に感じてくれる
彼氏があなたの欠点や弱点さえも魅力に感じてくれているのなら、本命確定のサインと見て間違いありません。
「そういうところも素敵だよね」などと褒めてくれさえするので、きっとあなた自身も彼氏の言葉に自己肯定感が上がるはず。
また、男性は自己肯定感の高い女性に魅力を感じるところがあり、好循環が生まれてますます２人の結びつきは強くなるものです。
お金や時間を費やしてくれる
男性は自分のお金や時間を本命の女性に費やすことを厭わないものです。
そのため、あなたが「会いたい」「欲しい」「食べたい」「行きたい」などの要望を出せば可能な限り応えようとしてくれるでしょう。
その行動すべては本命の彼女を満足させたい、喜ばせたいというのが動機となっています。
彼氏が今回紹介した行動を日頃からしてくれているなら、きちんと愛されている証拠と言えるので、ぜひ安心して円満な関係を育んでいきましょうね。
