ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」が10日、開幕した。きょう11日の2日目、注目は12Rだ。

益田が機力を整えて逃げる。強力に伸びてきそうな選手はおらず、インからスタートを決めて押し切る。高岡、三浦のセンター両者が相手。竹田は気配微妙で。

＜1＞益田啓司 前半は6番手からなんとか追い上げられたので最悪ではない。ただ、決して良くはないですね。ペラを思い切って叩くか悩む。

＜2＞竹田吉行 よく分からないけど、出ている感じはしない。最近ペラが分からなくてエンジンが出ない。

＜3＞高岡竜也 初日9Rのエンジンメンバーだったら余裕はあった。試運転では山田真聖選手と一緒かちょっと分が良かったので、足はいい部類だと思う。

＜4＞三浦洋次朗 足は問題ないです。目立ってやられることはないし、乗りやすい。このまま行きます。

＜5＞魚谷香織 前半の1マークは全速で回るべきでした。ターンした感じが、ちょっと合ってなかったですね。

＜6＞武富智亮 乗りやすいけど足的にはどうでしょうね。前半は回ってなさ過ぎた。いい感じはしなかった。足合わせでは魚谷選手に直線で行かれたので、いい部類ではないかな。