その場しのぎにしない。男性が“具体的な行動”に即移すのは本命サイン
言葉ではいくらでも優しいことは言えますが、その発言が本気かどうかは問題が起きた「その後」によく表れるもの。男性は本命の女性に対してほど、謝って終わり、流して終わりにしません。どう立て直すか、どう続けるかを考え、すぐに行動に移します。
問題が起きたあと、行動を“具体的に変える”
男性がすれ違いがあったあとに、連絡の頻度を見直したり、会う時間帯を変えたりするのは、その関係を本気で続けたいからこそ。本命でない相手には、謝ってその場を収めても、行動までは変えません。本命相手には、同じことを繰り返さないための修正を入れます。
曖昧な状態のままにせず、次の約束をしようとする
少し揉めたあとでも、男性が「次いつ会える？」と具体的な予定を出してくるのは、関係を止める気がない証拠。曖昧な状態を放置せず、未来の予定で関係をつなごうとするのは、本命相手にだけ見せる行動です。
距離ができそうな場面では“説明と見通し”を出す
男性が忙しくなる前にその理由を伝えたり、「今は余裕ないけど、落ち着いたらこうしよう」と先の話をする。これは自然消滅させる気がないという意思表示です。本命相手ほど、黙って離れる選択をしません。
本気の恋は、その場しのぎで終わりません。問題のあとに行動が変わる、次の予定を入れようとする、先の話をする。こうした“具体的な動き”があるなら本命サインと見てOK。きっと男性は関係を続ける前提であなたと向き合っています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼あなたを不安にさせない。男性の誠実さが伝わる「本命行動」