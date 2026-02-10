家庭は大事…。それでも男性が不倫に踏み出してしまう「心理」
既婚男性が不倫に踏み出すとき、そこにあるのは必ずしも家庭への不満や愛情不足とは限りません。多くの場合、本人も明確な理由を言語化できないまま、気づけば一線を越えてしまうのが現実です。
「夫」や「父」という役割以外の自分を思い出したとき
家庭では役割を求められる場面が増え、自分自身として評価される機会が減っていきます。そんな中で、仕事先や外の人間関係で一人の男性として扱われると、忘れていた感覚が刺激されます。その高揚感が、不倫の入口になることがあります。
安心と緊張のバランスが崩れたとき
家庭は安定している一方で、刺激は少なくなりがち。特別なトラブルがなくても、日常の単調さが続くと、心が外に向きやすくなります。不倫は刺激を求めた結果というより、気持ちの張り合いを取り戻そうとする行動に近い場合もあるのです。
断る理由より、流される理由が勝った
既婚男性の不倫は、「不倫しよう」という強い意思で始まるケースばかりではありません。最初は相談相手、仕事仲間、軽い会話だったものが、断る理由を見つけられないまま関係が深まっていくことも。家庭を壊すつもりはなくても、その場の感情を優先してしまう瞬間があります。
既婚男性が不倫に踏み出す背景には、家庭への不満以上に、自分の心の隙があります。だからこそ、後悔や罪悪感を抱えながら続いてしまうケースも少なくないのです。 ※画像は生成AIで作成しています
