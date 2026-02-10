体が重い人ほど“体幹リセット”を。１日５回【腰まわり・脇腹を鍛える】簡単エクササイズ
運動不足が続いて、体が重く感じたり、腰まわりや脇腹に余分な力が抜けたような感覚になることありませんか？実はその違和感、「体幹がうまく使われていない」というサインかもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【レッグプルフロント】。下半身と体幹を同時に使い、腰まわりから整えることで、動きやすく痩せやすい体の土台づくりをサポートします。
レッグプルフロント
（１）床に脚を伸ばして座って両腕を後ろに置く
▲手の指先は体の方に向け、肩甲骨を寄せて骨盤を立てます。また、足の指先も伸ばします
（２）息を吸ってお腹を薄くし、お腹を薄くした状態のまま息を吐きながら右脚をゆっくり上げていく
▲お腹を薄くした状態のまま脚を上げていきます
（３）脚を上げきったら体勢をキープした状態で息を吸う
▲お腹を薄くした状態のままです
（４）お腹を薄くした状態のまま、息を吐きながらゆっくり脚を下ろしていく
▲脚を下ろすときも、お腹は薄くした状態のままです
脚を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常に背中をまっすぐの状態で行うこと」がポイントです。下半身の印象は“乾肉や体幹をどう使えているか”で変わっていくもの。ぜひ無理なく続けて、体幹から軽さを取り戻していきましょう。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
🌼体が重い＆運動不足を解消へ。１日１セット【全身の巡りと筋力を底上げする】簡単ポーズ