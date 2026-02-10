無難な服を選ぶ人と、自然におしゃれに見える人。その差は“選び方の基準”です
失敗しないように無難な色や形を選んでいるのに、なぜか地味に見える。そんな風に毎日のコーデに悩んでいませんか？一方で、ベーシックなアイテムを選んでいそうなのに、自然とおしゃれに見える人もいます。この違いは、センスの有無ではなく、服を選ぶときの基準にあります。
「似合わない」を避けると印象は止まりやすい
無難な服を選ぶ人は、「浮かない」「失敗しない」を最優先にしがち。その結果、色やシルエットがいつも同じになり、印象が更新されにくくなります。自然におしゃれに見える人は、「今の自分に合っているか」を基準に選び、少しだけ変化を取り入れています。
全部ベーシックだと、メリハリがなくなる
トップスもボトムも靴も無難だと、全体がぼやけやすくなります。おしゃれに見える人は、どこか一か所だけポイントを作っています。色、素材、シルエットのどれか一つに変化があるだけで、服装は見違えます。
年齢に合わせて“選び直している”
若い頃にしっくりきていた服が、今も同じように似合うとは限りません。自然におしゃれに見える人は、年齢や生活の変化に合わせて、服選びの基準を更新しています。買い替えるというより、選び直す感覚に近いのです。
無難なコーデが悪いわけではありません。ただ、それでは印象は昔のまま止まってしまいます。おしゃれな自分であり続けたいなら、今の自分に合う一つの変化を選ぶことを意識していきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
