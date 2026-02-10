後ろ姿が一気に老ける？40代・50代のショートヘアが重たく見える“襟足タイトすぎ”問題
すっきりとした印象に見せたい、首を細く見せたい。その気持ちから、襟足をタイトに仕上げたショートを選ぶ40代・50代は少なくありません。ところが実際は、締めすぎた襟足が原因で、かえって後ろ姿が重たく見えたり、年齢感が強調されたりすることも。今のショートヘアは「削る」より「抜く」設計が主流。首元の作り方ひとつで、印象は大きく変わります。
襟足をタイトに締めすぎると、首が短く見えてしまう
襟足をピタッと締めたショートは、一見コンパクトで清潔感があるように見えますが、首との境目が強調されやすく、結果として首が詰まって見えがち。
特に丸みが後頭部の下に集中していると、横から見たシルエットが重たくなり、後ろ姿に“古さ”が出やすくなります。今は、襟足に少しゆとりを残し、首元に抜けを作るのが軽やかに仕上げるポイントです。
丸みの位置が低いと、全体の重心が下がる
ショートヘアは丸みの位置が印象を左右します。後頭部の低い位置に丸みがあると、重心が下がって見え、どっしりとした印象に。逆に今っぽいショートは、丸みをやや高めに設定し、襟足は流す程度に留める設計が基本。締めすぎず、流れを残すことで、同じ長さでも一気に今の空気感に寄せることができます。
ショートヘアが老けて見えるのは、襟足を締めすぎていることが原因のひとつ。首元に少しゆとりを作ることを意識して、丸みの位置を上げるだけで、後ろ姿はぐっと軽やかに仕上がります。もし今のショートヘアに違和感があるなら、襟足と丸みの位置を見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
