ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨んだ。4年前に失格となった高梨は1本目で96.5メートル。2位で2本目を迎え、97メートルを飛んだ。

丸山、小林が飛んだ後、高梨は日本の3番手で登場。因縁の種目で1本目に臨み、96.5メートルを飛んで5位から3位に浮上した。二階堂も続き、日本は1本目をメダル圏の2位で2本目に進んだ。2人を終えて2位。高梨は97メートルを飛び、笑顔を見せた。

2022年北京五輪の混合団体、高梨は1本目に会心のジャンプを見せた後、スーツ規定違反でまさかの失格に。2本目はまとめたが、感情を抑えきれず、ランディングゾーンで泣き崩れた。

チームも4位とメダルに届かず、責任を背負い込んだ。自身のインスタグラムに真っ黒な画像とともに謝罪文を掲載して謝罪。一時は引退を考えたことも公言している。

悪夢から4年。自身4度目の五輪にたどり着き、7日（日本時間8日）のノーマルヒルでは13位だった。



