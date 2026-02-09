◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

混合団体が行われ、日本は丸山希（27＝北野建設）、小林陵侑（29＝チームROY）、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂蓮（24＝日本ビール）のオーダーで臨み、1回目を終え517.2点の2位で2回目へ進んだ。1回目終了時点でトップのスロベニアを追い、小林が2回目のジャンプに臨んだ。2回目は98メートル50を飛び、134．3点をマークした。

日本はW杯国別ランキングにより、出場12チームの最後に登場した。トップバッターの丸山は97メートルで3位発進。2人目の小林は100.5メートルで5位に後退したが、3人の高梨が丁寧な飛躍で96.5メートルを飛び、3位に浮上させた。4人目の二階堂が103メートルを飛び、さらに順位を1つ押し上げた。

▽混合団体 五輪は22年北京大会から正式種目に採用。1カ国男子2人、女子2人で出場し、4人の合計得点で争う。1回目の上位8カ国が2回目に進出する。北京大会はスロベニアが金、ROC（ロシア・オリンピック委員会）が銀、カナダが銅メダルで、日本は4位だった。