¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥í¥·¥¢½Ð¿È¤Î¥°¥á¥Ë¥¯¡¡ÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥ß¥é¥Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¡¦¥°¥á¥Ë¥¯¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤Ï£¸£¶¡¦£·£²ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ò£²£²Ç¯£³·î¤«¤é½ü³°¡£º£Âç²ñ¤â¥í¥·¥¢¤Ï¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢£Á£É£Î¤È¤·¤ÆÉ¹¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¡££±ÈÖ³êÁö¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÃåÉ¹¡££´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤â¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡±éµ»¸å¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡Öº£Æü¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿Í×ÁÇ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ëº£Æü¤Î¼«Ê¬¤Î±éµ»¤È¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¶¥µ»¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¸ÞÎØ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£