飛躍を終え記録を見つめる高梨沙羅（撮影・吉澤敬太）

写真拡大

　「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

　日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑み、１本目を終えて２位につけた。首位スロベニアとは９・７点差。

　１本目は１人目の女子ノーマルヒル銅メダリスト丸山が９７メートルを飛び、３位につけた。２人目の２２年北京五輪金メダリストの小林は１００・５メートルだったが、上位国は軒並みビッグジャンプを揃え、５位に後退した。

　４年前の北京五輪でスーツ規程違反の悪夢を経験した高梨は３人目で登場。９６・５メートルを飛び、再び３位に浮上した。順位を確認すると笑顔でカメラに手を振った。

　４人目で登場した男子銅メダリストの二階堂が１０３メートルを飛び、２位に浮上した。

　◇１本目終了時点の順位

　１位スロベニア　５２６・９点

　２位日本　５１７・２点

　３位ノルウェー　５１０・８点

　４位ドイツ　５０２・１点

　５位オーストリア　４９７・６点