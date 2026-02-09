ジャンプ混合団体 日本は１本目終えて２位！高梨沙羅が好ジャンプ 涙の失格から４年、順位を５位→３位に押し上げる
「ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体・決勝」（１０日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）
日本は丸山希（２７）＝北野建設＝、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝で挑み、１本目を終えて２位につけた。首位スロベニアとは９・７点差。
１本目は１人目の女子ノーマルヒル銅メダリスト丸山が９７メートルを飛び、３位につけた。２人目の２２年北京五輪金メダリストの小林は１００・５メートルだったが、上位国は軒並みビッグジャンプを揃え、５位に後退した。
４年前の北京五輪でスーツ規程違反の悪夢を経験した高梨は３人目で登場。９６・５メートルを飛び、再び３位に浮上した。順位を確認すると笑顔でカメラに手を振った。
４人目で登場した男子銅メダリストの二階堂が１０３メートルを飛び、２位に浮上した。
◇１本目終了時点の順位
１位スロベニア ５２６・９点
２位日本 ５１７・２点
３位ノルウェー ５１０・８点
４位ドイツ ５０２・１点
５位オーストリア ４９７・６点