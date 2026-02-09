米津玄師の「IRIS OUT」、“ソロ史上初”21週連続「ストリーミング」1位【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。「連続1位獲得週数」記録を21週連続に伸ばし、あいみょん「マリーゴールド」を超え、ソロアーティスト歴代単独1位に浮上した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1122.0万回（11,219,661回）。2025年9月29日付から21週連続で週間再生数1000万回を超え、「週間再生数1000万回超え連続週数」記録において歴代単独3位、ソロアーティストとしては歴代1位記録を自己更新した。累積再生数は3億7603.6万回（376,036,174回）。
同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌。
2位にはMrs. GREEN APPLEのTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマ「lulu.」、3位にはKing GnuのTVアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』オープニングテーマ「AIZO」、4位にはM!LKによる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」、5位にはNumber_iのメンバー・平野紫耀プロデュース楽曲「3XL」がランクインした。
2週連続で男性アーティストがTOP5を独占した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
