川栄李奈「ファッションの力」 『PAL CLOSET』ミューズ就任で春服ショッピング満喫
俳優の川栄李奈が、公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」の新ブランドミューズに起用され、新CM「パルクロ春一番」に出演している。新生活が始まる春をテーマにしたCMで、川栄が春服ショッピングを楽しむ様子が描かれている。
【写真】「PAL CLOSET」新CMに出演する川栄李奈
今回公開されたWEB CMでは、軽やかな音楽に合わせて、川栄が店内を巡りながら春らしいコーディネートを次々と試す姿を披露。歌って弾けるような演出で、春の訪れと新しい自分に出会うワクワク感を表現している。全国のPAL CLOSET約1100店舗では、店頭ポスターやPOP、サイネージ動画など、川栄を起用したビジュアルが展開され、キャンペーンを盛り上げる。
あわせて、2月12日から25日までの14日間、全国の対象店舗とオンラインストアが連動した大型キャンペーン「パルクロ春一番」を実施。期間中はポイントアップ企画も行われ、お得に買い物を楽しめる内容となっている。店舗での開催は24日までとなる。
起用については、幅広い世代から支持され、親しみやすさと明るさを併せ持つ存在感が評価されたという。PAL CLOSETのスタッフからも「好きな俳優」として名前が挙がることが多く、“今を代表する女性像”として、春の新生活を彩るキャンペーンにふさわしい存在だとしている。
川栄は今回の起用について、「自分を豊かにしてくれて、新しい自分に出会えることができる。それがファッションの力だと思っています」とコメント。「私も大好きなパルクロで、皆さんにもいろんなファッションに出会ってほしいですし、素敵な春一番を迎えてほしい」と呼びかけた。
