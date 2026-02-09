M!LK、「好きすぎて滅！」が自身初の累積再生数1億回突破【コメントあり／オリコンランキング】
M!LKの「好きすぎて滅！」が、2月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
週間再生数は736万9645回。累積再生数は1億212万1531回となり、2025年11月10日付から登場15週目で累積再生数1億回を突破した。
本作は、2025年10月27日にM!LKの結成10周年イヤーを締めくくる楽曲としてリリース。“あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”と爆発的な愛を歌ったラブソングとなっている。
■M!LKコメント全文
全員：どうも、僕たちはM!LKです！
山中柔太朗：この度「オリコン週間ストリーミングランキング」で「好きすぎて滅！」が、なんと累積再生数1億回を突破しました。
全員：ありがとうございます！
吉田仁人：本当にたくさん聴いていただきまして本当にありがとうございます。
全員：ありがとうございます！
吉田：質問も来ております！（自身）初の1億回突破ということですが、どうですか？すごいですね。
山中：ほかのアーティストの方とかが達成されているのを見ますけど、まさか自分たちが達成できるとは思わなかったところもありますので…。億いっちゃいましたよ、僕ら（笑）。
佐野勇斗：どんな気持ち？
塩崎太智（崎＝たつさき）：うれしい〜！“うれしすぎて滅！”。
曽野舜太：（山中）柔は“億”好き？（笑）。
山中：億、好きですよ。億にいったことが今までないので、とてもうれしいですよ。
塩崎：俺は“億”が好きかって？、“え、好き。”
塩崎＆曽野：「マジ ぎゅんぎゅんぎゅん 好きすぎて滅！」
曽野：この答えを待ってさっき（山中に）質問したんや！
塩崎：そうやんな！
曽野：それやのに、さっき「あ〜“億”好きですよ〜」って。堅苦しいねん。
山中：忘れとったわ（笑）。
曽野：それをやってくれよ〜（笑）。
佐野：“滅構文”を大先輩や、僕らの好きな方とかも使ってくれて。
塩崎：いろんな人が（滅構文を）使ってくれててさ、TikTokとかを見てて、違う音源を使っている人とかも文字は「○○すぎて滅！」とかになってて。それこそ、（佐野の）YouTubeのお知り合いの方とかも使ってくれてたやんな。「腹パンパンすぎて滅！」とか。いろんな使い方をしてくれてて、うれしいよね。
山中：俺らが知らないところで知らない使われ方をしていて、それもうれしいよね。
吉田：楽曲を超えた何かが生まれているのがうれしいですよね。
塩崎：「○○すぎて滅！」、何か（曽野）舜ちゃん、言っちゃってください！
曽野：（顔を丸で囲むポーズをしながら）「○○すぎて滅！」。
塩崎：「○○」に何か入れて言わなあかんやん！（笑）。
佐野：2026年の目標ですけれども、5個ありますからね。一人1個ずつ発表していきましょうか。まずは、2回目の『NHK紅白歌合戦』に出たいです！
吉田：ドーム（公演）を発表したい！
曽野：誰かが主演の作品で主題歌をしたい！
山中：富士山に登りたい！
吉田：富士山って4個目で言うやつだっけ？（笑）
塩崎：新しい家に住みたい！（笑）
山中：だいちゃん（塩崎）は引っ越したいんやな（笑）。
佐野：（本当の5個目は）各作品でミュージックビデオを出しているんですが、それで1億回再生を達成したいなと思っています。
吉田：ようやくストリーミングで1億回再生を突破できたということは（ミュージックビデオの1億回は）壁が半端ないということがわかったよな。
曽野：志は高くいきましょう。
吉田：いけるといいけどね。頑張りましょう。
佐野：最後に皆さんにメッセージをお伝えしたいです。
塩崎：（『好きすぎて滅！』を）1億回も皆さんに聴いていただけて、すごくうれしいです。
全員：ありがとうございます。
塩崎：まだまだたくさんの方に「好きすぎて滅！」や「爆裂愛してる」などM!LKの楽曲を聴いていただけるように僕たちも精進してまいりますので皆さんたくさん聴いてください！いつもありがとう！
吉田：めっちゃ真面目（笑）。
全員：よろしくお願いします！以上、M!LKでした！
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜8日）＞
