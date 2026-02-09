Snow Manの新曲「STARS」、「週間ストリーミング」25位に初登場【オリコンランキング】
Snow Manの新曲「STARS」（スターズ）が、最新の2月16日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で25位に初登場した。
【動画】Snow Man新曲「STARS」MV
本作はTBS系スポーツ2026テーマソング。2月6日に開幕した『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』の同局中継でも使用されている。同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。
33位には、8人組ダンス&ボーカルグループ・MAZZELの4月に発売される最新アルバム『Banquet』からの先行配信曲「BANQUET BANG」が初登場。
60位には、9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEの新曲「LOVEPOCALYPSE」が初登場。2月2日に配信開始のSpecial Limited Album『RE-FLOW』に収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
