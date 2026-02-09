HANA、「ROSE」が女性グループ最速で累積再生数3億回突破【オリコンランキング】
HANAの「ROSE」が、2月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、女性グループ最速で累積再生数3億回を突破した。
【動画】HANA「ROSE」ミュージックビデオ
週間再生数は615万3866回。累積再生数は3億599万1593回となり、2025年4月14日付の同ランキング初登場から登場45週で累積再生数3億回を突破。自身初の累積再生数3億回突破作品になるとともに、NewJeans「Ditto」（113週）を超えて女性グループ作品としては歴代最速で累積再生数3億回を突破した。
本作「ROSE」は、2025年4月2日に配信が開始され、2025年4月14日付「週間ストリーミングランキング」において週間再生数1163万3506回で初登場1位を獲得。その後も好順位をキープし、最新2月16日付まで45週連続TOP30入りを記録している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜8日）＞
【動画】HANA「ROSE」ミュージックビデオ
週間再生数は615万3866回。累積再生数は3億599万1593回となり、2025年4月14日付の同ランキング初登場から登場45週で累積再生数3億回を突破。自身初の累積再生数3億回突破作品になるとともに、NewJeans「Ditto」（113週）を超えて女性グループ作品としては歴代最速で累積再生数3億回を突破した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜8日）＞