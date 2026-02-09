BE:FIRST、「夢中」が自身最速で累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
BE:FIRSTの「夢中」が、2月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身最速で累積再生数2億回を突破した。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
週間再生数は488万6194回を記録。累積再生数は2億251万70回となり、「Bye-Good-Bye」に続く自身通算2作目の累積再生数2億回突破作品となった。
2025年5月5日付の同ランキング初登場から登場42週目での2億回再生突破は、「Bye-Good-Bye」（194週）の記録を上回り、自己最速を記録した。
本作は、2025年4月期に放送されたフジテレビ系 木曜劇場『波うららかに、めおと日和』の主題歌。
BE:FIRST「夢中」（権利元：B-ME／2025年4月25日配信開始）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜8日）＞
