Travis Japan、通算6作目の「デジタルアルバム」1位【オリコンランキング】
Travis Japanの『Say I do / Tokyo Crazy Night（Special Edition）』が、11日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。自身通算6作目のデジタルアルバム1位を獲得した【※】。
【動画】Travis Japan「'Say I do'」MV
【※】Travis Japanの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品
『Moving Pieces - EP』、『Road to A』、『Road to A［Global Edition］』、『VIIsual』、『's travelers』、『Say I do / Tokyo Crazy Night（Special Edition）』
本作は、昨年3月に発売、「オリコン週間シングルランキング」1位も獲得（2025年3月17日付）したCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」に収録されたカップリング含む全楽曲を7人ver.で再収録した作品となる。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
