◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。

男子の2番滑走には、米国のマキシム・ナウモフが登場。4回転サルコー、ルッツ―トーループの連続3回転ジャンプを決めるなど85.65点をマークし、会場からも大きな拍手を浴びた。その後、13日（日本時間14日）のフリー進出も決めた。

ナウモフは、元選手の両親を昨年1月の旅客機墜落事故で亡くした。キスアンドクライでは両親と写った写真を持ち出し万感の表情。今季ベストの得点を確認すると、写真にキスをして喜んだ。

五輪初出場のナウモフは「両親の存在を感じた。ウォーミングアップから氷上での6分間のウォーミングアップまでずっと。全身で感じた。心の中で落ち着くことができた」とこの日を振り返り、「残念ながら、人生のある時点で、私たち全員に非常に困難な時期が訪れる。私の物語が、誰かに力を与え、前進し続けるよう刺激を与えてくれることを願っている」と語っていた。