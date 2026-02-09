Snow Man新曲「STARS」、デジタルシングル1位 「カリスマックス」初週DL数超え自己最高を記録【オリコンランキング】
Snow Manの新曲「STARS」（スターズ）が、11日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、1位に初登場。2024年10月28日付での「One」、2025年9月8日付、9月15日付での「カリスマックス」に続き、自身3作目のデジタルシングル1位を獲得した。
【動画】Snow Man新曲「STARS」MV
初週DL数8.0万DL（80,002DL）は、「カリスマックス」の初週DL数7.2万DL（72,212DL）を上回り、自己最高記録となった。
本作はTBS系スポーツ2026テーマソング。2月6日に開幕した『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』の同局中継でも使用されている。
2位には、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの新曲「BANQUET BANG」が初週DL数0.9万DL（9,219DL）で初登場。4月8日に発売される最新アルバム『Banquet』からの先行配信曲となっている。
3位には、2026年1月19日付で初登場1位を獲得したKing Gnuの「AIZO」が週間DL数0.6万DL（5,959DL）でランクインし、1月26日付での2位から3週ぶりにTOP3入り。累積DL数は5.6万DL（55,604DL）。
本作は現在放送中のTVアニメ『呪術廻戦』（MBS/TBS系）の第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとして書き下ろされた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月16日付：集計期間：2026年2月2日〜2月8日）＞
