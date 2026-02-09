◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１０日＝松末守司】男女２人ずつで飛ぶ混合団が行われた。１回目のアンカーは１０日（日本時間）の個人ノーマルヒルで銅メダルを手にした二階堂蓮（日本ビール）が務め、１４１・６点。チームは２位で折り返した。１位のスロベニアを９・７点差で追う。

日本は４選手全員がメダリストという豪華な布陣で挑んでいる。１番手の女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）は１１８・９点で３位。前回北京五輪で金、銀２つのメダルを手にした２番手の小林陵侑（チームＲＯＹ）は１３３・３点を記録し、５位。１８年平昌五輪銅メダリストの３番手・高梨沙羅（クラレ）は１２３・４点で３位に浮上した。

日本は初実施された北京五輪では４位。スロベニア、ノルウェー、オーストリア、ドイツなど強豪国と争い前回の雪辱を目指す。

◆混合団体 各チーム女子２人、男子２人の計４選手で構成され合計得点で争われる。順番は女子、男子の順に交互に２回飛ぶ。１回目の上位８チームが２回目に進む。Ｗ杯では１２年〜１３年シーズンの開幕戦で初実施。世界選手権は１３年のバルディフィエメ大会で初採用され、伊藤有希、伊東大貴、高梨沙羅、竹内択で挑んだ日本が金メダルに輝いた。五輪では２２年北京大会から正式種目として採用され、日本は４位だった。