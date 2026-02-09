◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体 1回目（大会5日目/現地10日）

日本は1回目を終え合計517.2点で2位となり、2回目への進出を決めました。

全12チーム中、上位8チームが2回目へ進出する混合団体・1回目。日本は丸山希選手、小林陵侑選手、郄梨沙羅選手、二階堂蓮選手の布陣で挑みます。

日本代表の一番手、女子ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希選手は97.0mを飛び、118.9点。全体3位でスタートとなります。

二番手の小林陵侑選手は100.5mで133.3点。2人目を終え暫定5位となります。

三番手の郄梨沙羅選手は96.5mで123.4点。3位まで順位を上げてバトンを繫ぎます。

四人目は男子ノーマルヒル銅メダルの二階堂蓮選手。ここで103.0mと4選手中最も長い距離を飛ぶと、二階堂選手は着地後に両手で拳を握り喜びました。このジャンプが141.6点となり、日本は2位浮上。

暫定1位のスロベニアとは9.7ポイント差。逆転優勝に向けて2回目に挑みます。