オリオールズからフリーエージェント（ＦＡ）となっていた菅野智之投手（３６）が１０日（日本時間１２日）、１年契約に合意したと米メディアが伝えた。

ロッキーズは１９９３年に誕生し、ナ・リーグ西地区に参入。標高１６００メートルを超える高地コロラド州デンバーに位置し、打球が飛びやすいこともあって、創立以来強打者が次々と誕生する反面、投手にとっては厳しい環境。９６年に初のワイルドカード（ＷＣ）に食い込み、ポストシーズンに進出。松井稼頭央内野手が所属していた２００７年に２度目のＷＣから快進撃。リーグ優勝決定シリーズにも勝ってチーム唯一のリーグ優勝を飾った（ワールドシリーズでは４連敗で敗退）。しかし、１８年のＷＣ進出を最後に最近は７年連続負け越しで４年連続の最下位。昨季は４３勝１１９敗とリーグ最多敗戦記録寸前まで行った。日本人選手の所属は吉井理人、マック鈴木、松井の３人だけ。菅野はチーム１９年ぶりの日本人選手となる。昨季途中から代行となったウォーレン・シェーファー氏が正式に監督に就任。本拠地球場はクアーズフィールド。