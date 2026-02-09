（NY時間13:02）（日本時間03:02）

Ｓ＆Ｐグローバル＜SPGI＞ 409.99（-34.21 -7.70%）



Ｓ＆Ｐグローバル＜SPGI＞が下落。取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、売上高は予想を若干上回ったものの、１株利益は予想を下回った。ガイダンスも公表し、予想を下回る１株利益の見通しを示している。売上高見通しは予想を上回った。



アナリストは「衝撃的に見えるが理解可能だ。株価は決算前にかなり好感されていたが、マーケット・インテリジェンスなど一部事業の売上が予想を下回った」と指摘している。



見通し悪化の背景には、請求ベースの債券発行ビジネスの伸びが年後半に減速するとの見方がある。２５年は世界的な債券発行が過去最高を記録し、ＡＩ投資やＭ＆Ａ再活性化を背景に恩恵を受けていた。



チョンＣＥＯは会見で「比較対象が厳しく、第３四半期には減速し、第４四半期には請求発行額がマイナスに転じる可能性がある。マクロ環境悪化や市場のボラティリティ上昇、景気減速があれば予想を下回る可能性がある」と述べた。



同社は事業簡素化も進めており、自動車データを手掛けるモビリティ部門の分離を年半ばに実施する見通し。



１１月には今後３－５年で営業利益率を年０．７５％ポイント拡大させる目標を示していたが、２６年は０．１０－０．３５％ポイントの拡大に留まる見通しを示した。



ＡＩが事業を侵食するとの懸念もあるが、同ＣＥＯは顧客がベンダー数削減を望み、同社は大規模言語モデルに自社データを学習させていないと強調。その上で、ＡＩは純粋な追い風と述べた。



（１０－１２月・第４四半期）

・１株利益（調整後）：4.30ドル（予想：4.32ドル）

・売上高：39.2億ドル（予想：39.0億ドル）

レーティング：11.9億ドル（予想：11.9億ドル）

マーケットインテリジェンス（調整後）：12.6億ドル インデックス：4.98億ドル（予想：4.74億ドル）



（通期見通し）

・１株利益（調整後）：19.40～19.65ドル（予想：20.00ドル）

・売上高：6～8％増（予想：横ばい）



【企業概要】

世界各国の資本・コモディティ・自動車市場に信用格付・ベンチマーク・分析・データを提供する。資産運用会社・投資銀行・商業銀行・証券取引所等の資本市場、エネルギー・金属・石油化学製品・農業等のコモディティ市場、自動車市場を対象に、投資および財務上の意思決定に不可欠な情報と独立したベンチマークを提供する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

