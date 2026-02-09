NY株式10日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均　　　50308.74（+172.87　+0.34%）
ナスダック　　　23235.17（-3.50　-0.02%）
CME日経平均先物　58180（大証終比：+580　+1.00%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10353.84（-32.39　-0.31%）
独DAX　 24987.85（-27.02　-0.11%）
仏CAC40　 8327.88（+4.60　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.456（-0.029）
10年債　 　4.149（-0.054）
30年債　 　4.790（-0.068）
期待インフレ率　 　2.320（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.808（-0.032）
英　国　　4.506（-0.021）
カナダ　　3.360（-0.039）
豪　州　　4.828（-0.038）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.89（-0.47　-0.73%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5047.50（-31.90　-0.63%）

ビットコイン（ドル）
69538.13（-829.91　-1.18%）
（円建・参考値）
1073万9469円（-128171　-1.18%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ