ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１７２ドル高 ナスダックは横ばい
NY株式10日（NY時間13:13）（日本時間03:13）
ダウ平均 50308.74（+172.87 +0.34%）
ナスダック 23235.17（-3.50 -0.02%）
CME日経平均先物 58180（大証終比：+580 +1.00%）
欧州株式10日終値
英FT100 10353.84（-32.39 -0.31%）
独DAX 24987.85（-27.02 -0.11%）
仏CAC40 8327.88（+4.60 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.456（-0.029）
10年債 4.149（-0.054）
30年債 4.790（-0.068）
期待インフレ率 2.320（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.808（-0.032）
英 国 4.506（-0.021）
カナダ 3.360（-0.039）
豪 州 4.828（-0.038）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.89（-0.47 -0.73%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5047.50（-31.90 -0.63%）
ビットコイン（ドル）
69538.13（-829.91 -1.18%）
（円建・参考値）
1073万9469円（-128171 -1.18%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
