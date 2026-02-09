きょうのポンドは下落。ポンドドルは１．３６ドル台半ばに下落しているほか、ポンド円はドル円の下げに追随して２１０円台まで下落している。



前日はスターマー首相の続投を内閣が支持すると伝わったことで、英政治への懸念は一旦後退。しかし、完全な幕引きとは行かず、首相は指導力への困難に直面しているとの懸念から、引き続き圧力を受けている。首相は、首席補佐官のマンデルソン氏のエプスタインとの関係を理由に、同氏を駐ワシントン大使に任命したことで批判を受けている。



エコノミストは、「スターマー首相が生き残ったとしても、与党労働党は左派をなだめる必要があり、それに伴い財政状況がさらに悪化する可能性がある」と述べている。また、「英成長への否定的な見方を維持し、英中銀が市場で織り込まれているよりも数多くの利下げを実施すると見ている」という。同エコノミストは「ドル安を予想しているが、ポンドドルの上昇はさほどない」とも述べている。



GBP/USD 1.3652 GBP/JPY 210.82 EUR/GBP 0.8715



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

