◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの混合団体（ヒルサイズHS＝107メートル）が10日（日本時間11日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われた。

日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のオーダーで臨んだ。女子ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希、男子ノーマルヒルで2連覇こそ逃したが8位入賞の小林陵侑、さらに4番手には銅メダルを獲得した二階堂蓮が控える。ノーマルヒル13位だった高梨の出来が大きく注目された。

丸山、小林が飛び終わった時点で5位。メダル獲得へはこれ以上引き離されてはいけない中での1回目。高梨は96メートル50を飛び、3位に順位を上げた。7日（日本時間8日）の個人ノーマルヒルは1回目に92メートル、2回目に96メートルを飛んだが、そん色ないジャンプをみせた。

高梨は4年前の2022年2月7日。混合団体でスーツ規定違反となり、失格となった。「五輪の失敗は、五輪でしか返せない」という思いで自らのジャンプを磨いてきた。4年前、涙にくれた高梨に寄り添った小林陵侑からのバトンを受け、まずは1回目に役目を果たした。