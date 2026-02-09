ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨んだ。

高梨が日本の3番手で登場。因縁の種目で1本目に臨み、96.5メートルを飛んで123.4点をマークした。丸山、小林で5位となったが、高梨で3位に浮上。二階堂も続き、日本は1本目2位で2本目に進んだ。

2022年北京五輪の混合団体、高梨は1本目に103メートルの会心のジャンプを見せた後、スーツ規定違反でまさかの失格に。2本目は98.5メートルとまとめたが、感情を抑えきれず、ランディングゾーンで泣き崩れた。

チームも4位とメダルに届かず、責任を背負い込んだ。自身のインスタグラムに真っ黒な画像とともに謝罪文を掲載して謝罪。一時は引退を考えたことも公言している。

悪夢から4年。自身4度目の五輪にたどり着き、7日（日本時間8日）のノーマルヒルでは13位。リベンジの混合団体に臨んでいた。



