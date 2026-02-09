「ぼろぼろバッグ」はもう卒業！【AMERICAN HOLIC】使い勝手バツグン♡「高見えバッグ」

いつも使っているバッグ、そろそろくたびれてきた……。大人に似合うバッグを新たに探すなら【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】が頼りになりそう。手頃な価格ながら上品に見えて、毎日気負わず持てるデザインが登場しています。ここでは、レザー調素材を使用した「高見えバッグ」をご紹介。気分を新しくしたい日にも、そっと寄り添ってくれる相棒が見つかるはず。

くたっとした質感でこなれた印象に

【AMERICAN HOLIC】「オンフラップ2WAYショルダーバッグ」\4,490（税込）

レザー調素材のやわらかな風合いが目を引く2WAYバッグ。荷物を入れると自然に立体感が生まれ、ミニマルなデザインでも表情が出やすいのが特徴です。フラップ仕様のため、バッグ内が見えにくく安心。付属のストラップは取り外し可能で、肩掛けと手持ちの2パターンを使い分けられる便利さも魅力です。

丸みフラップ × 台形フォルムのスタイリッシュなデザイン

【AMERICAN HOLIC】「ワンハンドルフラップショルダー」\3,990（税込）

細かなシボ調の合皮素材を使用した、高見えが狙えるワンハンドルバッグ。上部のフラップに丸みをつけたデザインがさりげないアクセントを添えてくれます。約10cmのマチ幅があり、長財布やポーチが収めやすい実用的なサイズも魅力。ハンドルは長さを調節することで肩掛けもOK。装いのテイストを問わず合わせやすく、毎日の相棒として頼れるバッグとなりそう。

デイリーになじむバケットバッグ

【AMERICAN HOLIC】「2WAYショルダーバッグinポーチ」\4,490（税込）

肩掛けと斜め掛けができる2way仕様のバケットバッグ。本体は開口部が広く、長財布やポーチなどの出し入れがしやすそうです。付属のマチ付きポーチは鍵やリップなどの小物をまとめるのに便利。味のあるレザー調素材が大人っぽく、通勤から週末まで幅広いスタイルにマッチ。

A4収納可能なきれいめカジュアルトート

【AMERICAN HOLIC】「ポケットA4トートバッグ」\3,990（税込）

公式オンラインストアで「A4サイズがすっきり収まる大容量設計」と紹介されている、レザー調素材のトートバッグ。通勤や買い物など幅広いシーンに対応できそうです。収納スペースが3つに区切られていて、中央のスペースは巾着型のように絞れる仕様。さっと出し入れしたいスマホやICカードと貴重品などを分けて収納できるのが嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はAMERICAN HOLIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K