ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われる。NHKの事前番組には、解説が好評の町田樹さんが出演。独特の解説論を口にした。

日本の鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生と世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）らが激突する個人戦の男子。SPを前にしたNHKの事前番組には、2014年ソチ五輪5位の町田さんが現地から出演した。

その中で町田さんが口にしたのは、「私はいつも『縦』と『横』、『縦糸』と『横糸』を演技に通すということを心がけています」という独特な解説論だ。

「横糸」については「歴史や文脈。今シーズンどんな状況でフィギュア界が動いて、今この大会があるのか。その文脈を作っていく」と説明。「縦糸」については、「選手間の関係性、ライバル関係だとか、あるいは試合展開の機微」と話した。

その上で「こういうものを声に乗せて届ける。そうすると、より試合が立体的に見えると思っています」と結んだ。

町田さんの解説を楽しみにしているX上のファンからは、「町田くんの解説の縦糸と横糸の話しものすごいね。頭のいい子だ」「町田樹すごすぎる…解説に縦糸と横糸って言う人はおらんだろww 中島みゆきかと思ったww」「この語彙力表現力独創性、そしてフィギュアスケートと各選手への愛やリスペクトが溢れ出てる」「町田樹先生の解説が全国区で知られるようになって嬉しい」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）