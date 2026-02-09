ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２９６ドル高 ナスダックは横ばい
NY株式10日（NY時間12:11）（日本時間02:11）
ダウ平均 50432.63（+296.76 +0.59%）
ナスダック 23245.41（+6.74 +0.03%）
CME日経平均先物 58050（大証終比：+450 +0.78%）
欧州株式10日終値
英FT100 10353.84（-32.39 -0.31%）
独DAX 24987.85（-27.02 -0.11%）
仏CAC40 8327.88（+4.60 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.450（-0.035）
10年債 4.147（-0.056）
30年債 4.789（-0.069）
期待インフレ率 2.322（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.808（-0.032）
英 国 4.506（-0.021）
カナダ 3.363（-0.036）
豪 州 4.828（-0.038）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.99（-0.37 -0.57%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5049.00（-30.40 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
69420.13（-947.91 -1.35%）
（円建・参考値）
1071万0138円（-146244 -1.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50432.63（+296.76 +0.59%）
ナスダック 23245.41（+6.74 +0.03%）
CME日経平均先物 58050（大証終比：+450 +0.78%）
欧州株式10日終値
英FT100 10353.84（-32.39 -0.31%）
独DAX 24987.85（-27.02 -0.11%）
仏CAC40 8327.88（+4.60 +0.06%）
米国債利回り
2年債 3.450（-0.035）
10年債 4.147（-0.056）
30年債 4.789（-0.069）
期待インフレ率 2.322（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.808（-0.032）
英 国 4.506（-0.021）
カナダ 3.363（-0.036）
豪 州 4.828（-0.038）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.99（-0.37 -0.57%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5049.00（-30.40 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
69420.13（-947.91 -1.35%）
（円建・参考値）
1071万0138円（-146244 -1.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ