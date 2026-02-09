NY株式10日（NY時間12:11）（日本時間02:11）
ダウ平均　　　50432.63（+296.76　+0.59%）
ナスダック　　　23245.41（+6.74　+0.03%）
CME日経平均先物　58050（大証終比：+450　+0.78%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10353.84（-32.39　-0.31%）
独DAX　 24987.85（-27.02　-0.11%）
仏CAC40　 8327.88（+4.60　+0.06%）

米国債利回り
2年債　 　3.450（-0.035）
10年債　 　4.147（-0.056）
30年債　 　4.789（-0.069）
期待インフレ率　 　2.322（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.808（-0.032）
英　国　　4.506（-0.021）
カナダ　　3.363（-0.036）
豪　州　　4.828（-0.038）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.99（-0.37　-0.57%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5049.00（-30.40　-0.60%）

ビットコイン（ドル）
69420.13（-947.91　-1.35%）
（円建・参考値）
1071万0138円（-146244　-1.35%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ