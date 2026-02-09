オリオールズからFAとなった菅野智之投手（36）が、ロッキーズと1年契約を結ぶと10日（日本時間11日）、MLBの公式Xが報じた。

ロッキーズはドジャースと同じナ・リーグ西地区に所属。4月17日〜20日（日本時間18日〜21日）にドジャースと4連戦が組まれている。開幕2カード目となる3月30日〜4月1日（日本時間3月31日〜4月2日）には岡本和真内野手が加入したア・リーグ王者のブルージェイズとの対戦が控えている。

菅野は巨人からメジャー移籍1年目だった昨季は、30試合に先発して10勝10敗、防御率4・64の成績だった。

菅野は移籍先が未定のまま、3月のWBCに出場する侍ジャパンに選出。36歳はチーム最年長で、その投球はもちろん、様々な場面でのリーダーシップが期待されている。選出された際には「大変光栄に思うとともに、再び日の丸を背負い戦う重圧を感じ、身の引き締まる思い。自分の与えられた役割を全うし、団結して世界一を勝ち取りたい」とコメントした。

オ軍とは1年契約で、昨シーズン後にFAに。昨年11月29日の長野久義氏とのトークイベントでは自身の去就については「100％メジャー」と話していた。