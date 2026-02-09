元欅坂４６・平手友梨奈（２４）と俳優の神尾楓珠（２７）が１１日、結婚を発表。深夜１時に突然の発表となったが、ネットは騒然となった。

２人はそれぞれのＳＮＳで「皆様へ いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。

「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。２０２６年２月１１日 神尾楓珠 平手友梨奈」と直筆の連名を添えた。

この報告を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「てち結婚」「神尾楓珠」など関連ワードがトレンド入り。「てち」とは平手の愛称だ。

Ｘには「てち結婚！？神尾くんと！！おめでとう」「は？てち結婚？！眠気吹っ飛んだわ」「まって てち結婚びっくりしすぎてやばい、おめでとう」「てち結婚で眠気が覚めた！もう、そんな大人になったか。欅坂時代なんてつい最近のような気がするのに…時が経つのは早い、早すぎる」「え！！！！！！！てちが結婚した！？！？！トイレで起きて携帯みて度肝抜いた 目が覚めた」と衝撃を受けるファンが続出。

「神尾くんまじか…びっくりすぎる…」「神尾楓珠くんとテチ結婚で顎外れたｗｗｗ」「顔がそっくり」「似すぎ」「平手友梨奈と結婚できる世界線、前世でどれだけの徳を積めば辿り着けるんだろうか。相手が神尾楓珠じゃなかったら暴動が起きてたかもしれないけど、神尾楓珠なら納得って全人類が白旗上げるしかない。最強の二人すぎる」「神尾くんてちをよろしくお願いします！世界一幸せにしてあげてね！」「ビッグカップルすぎる！神尾くん、平手さんご結婚おめでとうございます」「美男美女すぎるし驚き」と祝福した。