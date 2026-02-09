オリオールズの菅野智之投手（３６）が、ロッキーズと契約合意したと、複数の米メディアが報じた。契約は１年５１０万ドル（約７億９０００万円）。侍ジャパンにも選出されている右腕のメジャー２年目はコロラドで迎えることとなった。

巨人から海外ＦＡ権を行使して昨季オリオールズに加入した菅野。３５歳でメジャーデビューすると、１年間先発ローテを守って３０試合に登板し、１０勝１０敗、防御率４・６４の成績をマークした。１年契約だったためオフにはＦＡとなり、残留を含めて契約を模索していた。

メジャー１年目を終えた昨年９月には「最初の方は正直、今思い返すとできすぎだったのかなって部分もあります。でも途中で壁にぶち当たってそこから乗り越えることもできましたし、いろんなことを経験できたシーズンだったと思います」と振り返り、昨年１１月にはメジャーでのプレーへ「１００％そうです」と改めて宣言していた。

１月１６日には所属が未定ながら、１７年ＷＢＣ以来、９年ぶりとなる侍ジャパン入りが発表され、「今回、日本代表に選出していただき、大変光栄に思うと共に、再び日の丸を背負い戦う重圧を感じ、身の引き締まるおもいです。他国を含めてすごいメンバーが出場すると思うので、チームのために自分の与えられた役割を全うし、団結して世界一を勝ち取りたいと思います」とコメント。巨人時代には同僚でもあった井端監督も「きっちりゲーム作れる投手なのは間違いない。向こう（ＭＬＢ）でも力勝負ではなく、コーナー投げ分けたりコンビネーションで抑える投手。十分、ショートイニング（先発して短いイニング）というところでは仕事を全うしてくれると思います」と期待を込めていた。

ロッキーズはドジャースと同じナ・リーグ西地区の球団。開幕はＷＢＣ準々決勝以降と同じマイアミでのマーリンズ戦、２カード目には古巣・巨人の後輩である岡本和真が所属するブルージェイズと敵地で対戦することになる。

今オフはメジャーのＦＡ市場の動きが遅かったこともあって越年し、キャンプ、ＷＢＣが迫る中での滑り込みでの契約合意となった。３６歳となった右腕のメジャー２年目が幕を開ける。

◆菅野 智之（すがの・ともゆき）１９８９年１０月１１日、神奈川・相模原市生まれ。３６歳。東海大相模、東海大を経て２０１１年ドラフトで１位指名された日本ハムに入団せず、１２年ドラフト１位で巨人入り。最多勝４度、最優秀防御率４度、最多奪三振２度、最高勝率２度。１４、２０、２４年ＭＶＰ。１７年から２年連続沢村賞。ベストナイン５度、ゴールデン・グラブ賞５度。１７、２６年ＷＢＣ日本代表。今オフに海外ＦＡ権を行使してオリオールズに移籍した。ＮＰＢ通算２７６試合で１３６勝７４敗、防御率２．４３。ＭＬＢ１年目は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。１８５センチ、８９キロ。右投右打。