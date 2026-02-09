太田光、さんまとの漫才コンビ“古希還暦”秘話 高田文夫氏の“粋な一筆”に「本当に勇気づけられた」
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、10日深夜放送のTBSラジオ『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』（毎週火曜 深1：00）に出演。2日間にわたって行われたスペシャルライブ『TITAN LIVE 30周年記念公演〜タイタンシネマライブも100回記念！〜』の初日に、明石家さんまとともにコンビ「古希還暦」として漫才を披露したことを受け、トークを展開していった。
【写真】名シーン続々！さんま参戦『タイタンライブ』の模様
太田は「タイタンライブ30周年ですから。3階席まで超満員で、ありがとうございました！とにかくオレ、楽屋にいるからお花見れないから。あんな花ないね、生前葬かと思った。全テレビ局、全事務所。そして、なんとタモリさんですよ。これがうれしかったね。『太田は親友だ』って言ってくれたタモリさん。それから桑田佳祐さんは、楽屋花。堺雅人さんからは差し入れをいただきまして。稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾、新しい地図からも…。アッコさんは来てくれて…」としみじみ。
続けて「高田（文夫）先生からは差し入れをいただきまして。初日、オレドキドキしているわけだよ。早めに入ろうっていうので入って。大丈夫かなって思いながら。高田先生の差し入れの紙袋。高田先生はいつも必ず一筆くれるんだけど、今回は『心配していることの9割は起きないらしい』って。あれは本当に勇気づけられたね。たぶんいろんなことを察して書いてくれていたんだけど（心配していることが）起きちゃいました（笑）」と笑いを交えて感謝を伝えた。
その上で「なんて言ったって、古希還暦ですよ」と切り出すと、太田がさんまへのオファーを行った時のことを振り返り「『師匠、もしよければ、タイタンライブ30周年なんですけど…』って聞いたら『おーやるわ、ええで！』って。『何やるんや？』って言うから『師匠、古希還暦を…』って言ったら『ええで！』って」と快諾してくれたと明かした。
打ち合わせの様子についても触れ「さんまさんには『一応40分取ってあります。（終わりの時間が近づいてきたら）途中で田中を入れます』と言っていたんだけど、さんまさんが『それやったら3人でトリオ漫才やろうか？』って。それでやっていて。（打ち合わせでは）新ネタを常におろすみたいな感じだったから、どれを定番にすればいいかわからない」とうれしそうに話していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
