日経225先物：11日2時＝380円高、5万7980円
11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万7980円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては329.46円高。出来高は1万8887枚となっている。
TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.22ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57980 +380 18887
日経225mini 57980 +380 289298
TOPIX先物 3873.5 +18.5 19138
JPX日経400先物 34995 +130 1193
グロース指数先物 722 +4 1075
東証REIT指数先物 売買不成立
