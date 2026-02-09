　11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比380円高の5万7980円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては329.46円高。出来高は1万8887枚となっている。

　TOPIX先物期近は3873.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.22ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57980　　　　　+380　　　 18887
日経225mini 　　　　　　 57980　　　　　+380　　　289298
TOPIX先物 　　　　　　　3873.5　　　　 +18.5　　　 19138
JPX日経400先物　　　　　 34995　　　　　+130　　　　1193
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　+4　　　　1075
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース