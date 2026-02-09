ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、フリースタイルスキー女子モーグルの予選１回目が行われ、２大会連続出場の冨高日向子（２５）（多摩大ク）が５位、初出場の中尾春香（２４）（佐竹食品）が７位。

１回目だけで１１日の決勝に進める上位１０人に入り、予選を通過した。（デジタル編集部）

前回北京大会の予選１回目では冨田は１８位。予選２回目を経て決勝に進出したが、その１回目で１９位となり敗退した。当時は「少し悔しい思いはあるけれど、思い切り楽しんで滑れた」と語っていたが、この４年間で円熟味を増したようだ。

全体トップで登場し、緊張したというが、「やってきたことを信じて、思い切って滑ることが出来た」という。多少のミスや、スピード不足も感じたが、「まあまあの点数」という７５・２８点が出た。昨年３月の世界選手権で銀メダルを獲得した際には「もっと自分を見つめ直して、（五輪では）１個上の成績を残せるように頑張りたい」と語っていたが、決戦の舞台にストレートでたどり着いた。

中尾は初出場ながら堂々とした滑りで、エアでも見せた。一方で、滑り終わった後のインタビューでは「今もうるうるしちゃうんですけど、皆さんに支えられてここまで来れたと思っているので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感極まる場面も。決勝ではメダルを目指し「しっかり攻める」といい、「いい流れに持っていけるよう私の滑りが出来たらいいな」と前を向いた。