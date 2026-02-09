◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子モーグル 予選1回目(大会5日目/現地10日)

五輪初出場の中尾春香選手が予選7位で決勝進出。試合後には、こみ上げる思いに言葉を詰まらせながらもインタビューに応じました。

この日の滑りに「自分的にはもうちょっと攻められたのかなと思っている」と反省点を口にした中尾選手。「決勝もあるのでしっかり攻めていきたい」とメダル獲得へ意気込みを見せます。

初のオリンピックという大舞台に「ここまで来るのにケガやすごくつらい思いはしたが、この場に来られたのは本当にたくさんの人のおかげ」と周囲へ感謝を表します。

そんな言葉を口にしながら「今もウルウルしてしまう」と涙で言葉を詰まらせた中尾選手。それでも「本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔でオリンピックの舞台に立てる喜びをかみしめました。

現地11日には決勝が開催。「メダルをしっかり取っていきたい。このいい流れを自分に持って行けるように、私の滑りをできたら」と笑顔でインタビューを締めくくりました。