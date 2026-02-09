俳優・神尾楓珠（２７）と元欅坂４６の女優・平手友梨奈（２４）が１１日、それぞれのインスタグラムで結婚したことを発表。ツーショット写真と、直筆の署名が入ったコメントを投稿した。

コメント全文は以下。

「皆様へ いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。

私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。

それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。

未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」

◆神尾楓珠（かみお・ふうじゅ）１９９９年１月２１日生まれ。東京都出身。１５年に日本テレビ系２４時間テレビのドラマスペシャル「母さん、俺は大丈夫」でドラマ初出演。２３年にフジテレビ系ドラマ「いちばんすきな花」でクワトロ主演。２４年にはＴＢＳ系ドラマ「くるり〜誰が私と恋をした？〜」など話題作へ出演。身長１７４センチ。血液型Ｏ。

◆平手友梨奈（ひらて・ゆりな）２００１年６月２５日生まれ。愛知県出身。１５年にオーディションに合格。１６年４月６日に欅坂４６のセンターとして「サイレントマジョリティー」でデビュー。同年から１９年まで４年連続でＮＨＫ紅白歌合戦に出場。１８年には映画「響−ＨＩＢＩＫＩ−」で主演し、女優としても活躍。２０年１月にグループから卒業した。