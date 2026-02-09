俳優の神尾楓珠（27）と「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈（24）が11日、双方のSNSを通じて結婚を電撃発表した。欅坂46卒業生の結婚公表は、平手で3人目となった。

神尾と平手は、双方のSNSに直筆署名入りの文書を掲載。「皆様へ いつも温かいご支板を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。

「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」とし、「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

1999年1月21日生まれ、東京都出身の神尾は15年放送の日本テレビ「母さん、俺は大丈夫」で俳優デビュー。日本テレビ系「3年A組−今から皆さんは、人質です−」、映画「大きな玉ねぎの下で」など出演作多数。

平手は2001年6月25日生まれ、愛知県出身。15年に欅坂46の1期生オーディションに合格し、16年4月にシングル「サイレントマジョリティー」でデビュー。絶対エースとして人気を博した。18年には初主演映画「響―HIBIKI―」で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。20年1月にグループからの卒業。現在は女優、歌手と幅広く活躍している。

欅坂46出身で、結婚を公表したのは平手が3人目。今泉佑唯が21年に元ユーチューバーのワタナベマホトとの結婚、妊娠を発表。24年3月には離婚が明らかとなった。

長沢菜々香は20年6月に一般男性との婚約を発表。同年8月に婚姻届提出予定と伝えていた。