俳優の神尾楓珠（27）と「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈（24）が11日、双方のSNSを通じて結婚を電撃発表した。最近はいわゆる「坂道グループ」出身者の結婚報告が続いており、列島が祝福ムードに包まれている。

神尾と平手は、双方のSNSに直筆署名入りの文書を掲載。「皆様へ いつも温かいご支板を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。

「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」とし、「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

1999年1月21日生まれ、東京都出身の神尾は15年放送の日本テレビ「母さん、俺は大丈夫」で俳優デビュー。日本テレビ系「3年A組−今から皆さんは、人質です−」、映画「大きな玉ねぎの下で」など出演作多数。

平手は2001年6月25日生まれ、愛知県出身。15年に欅坂46の1期生オーディションに合格し、16年4月にシングル「サイレントマジョリティー」でデビュー。絶対エースとして人気を博した。18年には初主演映画「響―HIBIKI―」で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。20年1月にグループからの卒業。現在は女優、歌手と幅広く活躍している。

昨年も坂道グループ出身者のうれしい報告が多数寄せられた。12月3日には元乃木坂46メンバーで「さゆりんご」の愛称でお茶の間でも人気のタレントの松村沙友理が結婚と第1子妊娠を公表した。同20日には、元乃木坂46の北野日奈子と音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝が結婚を報告した。

同年11月10日には歌舞伎俳優の中村橋之助と、元乃木坂46で女優の能條愛未が東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行った。

同年4月には元乃木坂46の永島聖羅と俳優の市川知宏が結婚を発表。また、同年3月末には元乃木坂46の井上小百合が5人組ボーイズグループ「7ORDER」の長妻怜央との結婚と第1子妊娠を発表していた。