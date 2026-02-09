東京都の事業で消費税が21年間分未納だった問題で、都は10日、職員の納税義務に関する知識が欠け「申告義務があることに気付き得る機会を何度も得ていたにもかかわらず組織として十分な対応を行わなかった」とする調査報告書を公表しました。

この問題は、都の「都営住宅等事業会計」で消費税法上、課税売上高が1000万円を上回る場合、消費税を申告・納税する義務があるところ、都が消費税を支払っておらず、東京国税局からの照会によって発覚したものです。

未納だった期間は、2002年度から2022年度までの21年間で、都は、このうち2019年度から2022年度分の約1億3642万円を去年納付しました。しかし、2002年度から2018年度の17年間分の消費税については、法律上「時効が成立している」として支払っていません。また、当時の書類は保存期間を過ぎ廃棄されていて調査が困難であることから、都は未納額について「調査はできない、しない」としています。

この問題をうけて、都は、事業に関わっていた職員など合計189人にヒアリングなど調査を実施しました。報告書によりますと、事業を一般会計から特別会計に移行した際、消費税の申告義務に「気付かなかった」ということです。また、財務局の職員も納税義務の知識が欠けていたため、担当局にアドバイスすることができなかったとしています。

その後、インボイス制度の開始に伴い、担当職員が納税義務について確認する必要性を認識していたほか、業務委託する税理士法人からの指摘などによって納税義務に気付く機会は何度もあったものの、担当課長らは「間違っているはずはない」と思い込み、十分な検討と適切な対応が行われることなく未納が続いたということです。

都はこの問題に関わった職員を懲戒処分としました。