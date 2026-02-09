元欅坂４６・平手友梨奈（２４）と俳優の神尾楓珠（２７）が１１日、結婚を発表した。

それぞれのインスタグラムを更新し、「皆様へ いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。

「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」とつづり、「未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。２０２６年２月１１日 神尾楓珠 平手友梨奈」と直筆の連名を添えた。

平手は２０１５年、欅坂４６の１期生オーディションに合格。１６年４月「サイレントマジョリティー」でＣＤデビュー。同年７月のテレビ東京系ドラマ「徳山大五郎を誰が殺したか？」で女優デビュー。１８年９月公開の「響―ＨＩＢＩＫＩ―」で映画初出演、初主演を飾るなど、幅広く活躍。２０年１月にグループ脱退を発表。２０２２年１２月にＢＴＳなど人気アーティストが多数所属する韓国の大手芸能事務所「ＨＹＢＥ」に移籍したが、２４年８月に専属契約が終了。同年９月、歌い手・Ａｄｏらが所属する音楽芸能事務所「クラウドナイン」に移籍したことが発表された。

神尾は１５年８月、日本テレビ系「２４時間テレビ」のドラマスペシャル「母さん、俺は大丈夫」でデビュー。１９年、ＴＢＳ系「左ききのエレン」で連ドラ初主演。主な出演作は映画「彼女が好きなものは」「２０歳のソウル」「パリピ孔明 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」など。