NY株式10日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　50334.83（+198.96　+0.40%）
ナスダック　　　23261.46（+22.79　+0.10%）
CME日経平均先物　57955（大証終比：+355　+0.61%）

欧州株式10日GMT16:03
英FT100　 10354.94（-31.29　-0.30%）
独DAX　 24977.69（-37.18　-0.15%）
仏CAC40　 8343.33（+20.05　+0.24%）

米国債利回り
2年債　 　3.450（-0.035）
10年債　 　4.137（-0.065）
30年債　 　4.782（-0.076）
期待インフレ率　 　2.321（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.804（-0.036）
英　国　　4.490（-0.037）
カナダ　　3.360（-0.039）
豪　州　　4.828（-0.038）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.12（-0.24　-0.37%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5044.10（-35.30　-0.69%）

ビットコイン（ドル）
69113.19（-1254.85　-1.78%）
（円建・参考値）
1066万1401円（-193573　-1.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ