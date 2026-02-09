ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１９８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 50334.83（+198.96 +0.40%）
ナスダック 23261.46（+22.79 +0.10%）
CME日経平均先物 57955（大証終比：+355 +0.61%）
欧州株式10日GMT16:03
英FT100 10354.94（-31.29 -0.30%）
独DAX 24977.69（-37.18 -0.15%）
仏CAC40 8343.33（+20.05 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.450（-0.035）
10年債 4.137（-0.065）
30年債 4.782（-0.076）
期待インフレ率 2.321（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.804（-0.036）
英 国 4.490（-0.037）
カナダ 3.360（-0.039）
豪 州 4.828（-0.038）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.12（-0.24 -0.37%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5044.10（-35.30 -0.69%）
ビットコイン（ドル）
69113.19（-1254.85 -1.78%）
（円建・参考値）
1066万1401円（-193573 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50334.83（+198.96 +0.40%）
ナスダック 23261.46（+22.79 +0.10%）
CME日経平均先物 57955（大証終比：+355 +0.61%）
欧州株式10日GMT16:03
英FT100 10354.94（-31.29 -0.30%）
独DAX 24977.69（-37.18 -0.15%）
仏CAC40 8343.33（+20.05 +0.24%）
米国債利回り
2年債 3.450（-0.035）
10年債 4.137（-0.065）
30年債 4.782（-0.076）
期待インフレ率 2.321（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.804（-0.036）
英 国 4.490（-0.037）
カナダ 3.360（-0.039）
豪 州 4.828（-0.038）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝64.12（-0.24 -0.37%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5044.10（-35.30 -0.69%）
ビットコイン（ドル）
69113.19（-1254.85 -1.78%）
（円建・参考値）
1066万1401円（-193573 -1.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ