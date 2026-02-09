俳優の神尾楓珠（27）と「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈（24）が11日、双方のSNSを通じて結婚を電撃発表した。最近は芸能界のビッグカップルの誕生が相次いでいる。

2人は双方のSNSに直筆署名入りの文書を掲載。「皆様へ いつも温かいご支板を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。

「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」とし、「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

1999年1月21日生まれ、東京都出身の神尾は15年放送の日本テレビ「母さん、俺は大丈夫」で俳優デビュー。日本テレビ系「3年A組−今から皆さんは、人質です−」、映画「大きな玉ねぎの下で」など出演作多数。

平手は2001年6月25日生まれ、愛知県出身。15年に欅坂46の1期生オーディションに合格し、16年4月にシングル「サイレントマジョリティー」でデビュー。絶対エースとして人気を博した。18年には初主演映画「響―HIBIKI―」で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。20年1月にグループからの卒業。現在は女優、歌手と幅広く活躍している。

昨年8月にはお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーと女優の二階堂ふみが電撃結婚を発表。同月末には女優の趣里と男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝が結婚を報告。趣里の第1子妊娠も明かされ、9月に出産を報告していた。

昨年12月23日には、女優の波瑠（34）と高杉真宙（29）が結婚を発表。「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と明かしていた。

2026年に入り、元日には女優・長澤まさみ（38）が所属事務所「東宝芸能」の公式サイトなどを通じ、映画監督の福永壮志氏（43）との結婚を電撃発表。「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と明かしていた。

1月5日には、女優の伊藤歩（45）と俳優の細谷祐介（31）がそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表した。2人は連名の文書で「私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。