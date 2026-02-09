波紋が広がり続けるいわゆる“エプスタイン問題”。イギリス・チャールズ国王の弟・アンドリュー元王子には未成年への性的虐待に関与した疑惑が浮上し、エプスタイン氏との関係が指摘されるイギリスの前駐米大使の任命責任をめぐり、スターマー首相には退陣を求める声が上がる。政財界やエンタメ界の大物たちが次々とエプスタイン氏との関係を指摘され、批判にさらされる事態に。問題の背後に一体何が？

市民の鬱憤は、公務の際の国王にも容赦なく向けられました。

市民

「アンドリューとエプスタインのことをいつから知っていたんだ」

イギリス・チャールズ国王の弟・アンドリュー元王子。未成年への性的虐待に関与した疑惑が浮上しています。

これはアンドリュー氏が女性に被さるような態勢をとっている写真です。アンドリュー氏をめぐっては…

被害を訴えたヴァージニア・ジュフリーさん（2019年）

「事件に関わったすべての人々の真相を徹底的に調査する必要がある」

被害を訴えた1人のアメリカ人女性が自ら命を絶ちました。

アンドリュー氏は去年10月、イギリス王室から「王子」の称号をはく奪されました。

性的虐待に深く関わっているとされるのが、アメリカの資産家エプスタイン元被告です。

警察当局は、政府の機密情報をエプスタイン氏に漏洩していた可能性があるとして、アンドリュー氏への調査を始めています。

エプスタイン氏はカリブ海にある島を所有。この邸宅を性的虐待に利用したとされています。

2019年に未成年者の性的人身売買などの罪で起訴されたエプスタイン氏でしたが、勾留施設内で自ら命を絶っていました。

アメリカ司法省は、去年12月からこれまでに300万ページ以上にのぼるエプスタイン氏をめぐる捜査資料を公開。政財界の著名人に関する資料も多数含まれています。

顔を黒塗りされた女性のかたわらで笑顔をみせるのは、クリントン元大統領。プールで撮ったみられる写真もありました。

歌手のマイケル・ジャクソン氏はエプスタイン氏とともにポーズをとっています。

こんな人も…

エプスタイン氏と親しげに話すトランプ氏。およそ30年前に撮影されたもので、公開されたエプスタイン氏に関する捜査資料の1つです。

資料には起業家のイーロン・マスク氏との交流を示すメールも。

イーロン・マスク氏

「あなたの“島”で最もワイルドなパーティーが開かれるのはいつですか？」

マスク氏は「島には繰り返し招待されたが断った」などと「X」に釈明しています。

一方、全容解明を進める声はアメリカで高まっていますが、司法省が収集した資料600万ページのうち、これまで公開されたのは半分あまりにとどまっています。

これは被害者の女性らが公開した動画です。口元を黒い編集マークでふさいだ人や、自らの若い頃の写真を手にする人たちが登場。さらなる資料の公開を求め、カメラに向かい語りかけました。

「ずっと離ればなれだったけど、ともに立ち向かおう」

司法省は被害者について、1000人を超えるとしています。

トランプ大統領

「（Q.多くの被害女性は公開情報の一部が伏せられ、不満を抱いている）『公開しすぎだ』と不満の声も聞く。そろそろ国は別のことに取り組むべき、私の件は何も明らかにならなかったのだから」

専門家は、問題の背景にあるのはアメリカでの“エリート層”への批判の高まりだと話します。

同志社大学大学院 三牧聖子 教授

「自分たち庶民がかえりみられず、エリートばかりが得をしている。『結局エリートは罪に問われないんだ』と。『汚いことを裏で続けるんだ』という“エリート不信”の高まりがアメリカ社会にうまれている。どういうふうに終息するのかも分からない」

イギリスでは、スターマー首相の首席補佐官がエプスタイン氏と親交があった前駐米大使の任命を進言したとして引責辞任。スターマー首相に退陣を求める声も上がっています。