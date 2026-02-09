カルト的人気を誇る1994年公開映画『クロウ/飛翔伝説』のリブート作『ザ・クロウ』が3月6日に全国公開される。同映画と黒夢の楽曲「Like@Angel」のタイアップが決定した。

30年の時を経て完全復活した『ザ・クロウ』は伝説的ダークヒーローの復讐劇。死をも超越する血で綴られたラブストーリー、復讐のその先にあるクライマックスがあまりにも衝撃的だ。

映画『ザ・クロウ』の日本版イメージソングに起用されたのが黒夢の楽曲「Like@Angel」だ。公開された映像は、銃撃戦、カーチェイスなど、本編のバイオレンスなシーンをふんだんに盛り込んだ“閲覧注意”のレッドバンド予告編。復讐のエンジェルと化した主人公・エリックの姿と楽曲「Like@Angel」が見事にシンクロした仕上がりとなった。以下に清春のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

『クロウ/飛翔伝説』が大好きでした。蘇って悔いを消す、なんて完全な人生に到達出来ることでしょう。

そしてまた新たに誕生した『ザ・クロウ』は以前より更に完全に無念を焼き尽くしていくのだと感じました」

──黒夢・清春

◆ ◆ ◆

■映画『ザ・クロウ』

2026年3月6日全国公開

出演：ビル・スカルスガルド、FKAツイッグス、ダニー・ヒューストン

監督：ルパート・サンダーズ

音楽：フォルカー・バーテルマン

撮影：スティーヴ・アニス

編集：クリス・ディケンズ、ニール・スミス

2024年｜イギリス・フランス・アメリカ｜英語｜111分｜5.1ch｜シネマスコープ｜原題：THE CROW｜字幕翻訳：平井かおり｜配給：クロックワークス【R15+】

日本版イメージソング：黒夢「Like@Angel」

公式X：@THECROWmoviejp

© 2024 Yellow Flower LLC © 2024 LIONS GATE ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

【ムビチケ前売券(オンライン)】

販売URL：https://ticket.moviewalker.jp/film/092095?from=official

特典：オリジナルスマホ壁紙2種 / ムビチケデジタルカード

