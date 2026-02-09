昨季WEリーグMVPの山本柚月が海外挑戦へ…東京NBが離脱を発表

日テレ・東京ヴェルディベレーザ（東京NB）は10日、日本女子代表（なでしこジャパン）FW山本柚月が、海外移籍を前提とした準備のため、チームを離脱することを発表した。



なお、山本からのコメントは、移籍先が正式に決定次第、改めて伝えられるという。



2002年9月1日生まれの山本柚月は現在23歳。世代別の日本女子代表経験もあり、2019年に行われたAFC U−19女子選手権2019では5ゴールを挙げ、日本の優勝に貢献。昨年にはA代表デビューも飾った。また、2024−25 SOMPO WEリーグでは全22試合に出場で8ゴールを記録し、最優秀選手賞（MVP）に輝いている。