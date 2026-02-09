尾田栄一郎、実写版『ONE PIECE』シーズン2に熱い直筆レター「世界中の冒険心に届けー!!」
動画配信サービス「Netflix」で3月10日より世界独占配信がスタートするNetflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRANDLINE”。本作の本予告解禁にあわせ、原作者・尾田栄一郎が直筆レターを寄せ、シーズン2への強い手応えと期待を明かした。
尾田はレターの中で、「完成間近です!!」と切り出し、2023年に配信されたシーズン1について「ONE PIECEを実写化なんてできるのか!?という世間の問いに真っ向から答え、93カ国と地域でTOP10入り、46カ所でNo.1!!」と、その反響の大きさを振り返る。そして、再び集結したハリウッドのスタッフ陣とともに挑むシーズン2について、「世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります」と力強く宣言した。
続けて尾田は、「次々に現れる能力者たち、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください」と、スケールアップした内容に自信をのぞかせ、「世界中の冒険心に届けー!! 出航まであと1か月、お楽しみに!!」と、ファンへ向けて熱いメッセージを送っている。
本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の世界的人気漫画を原作とした実写ドラマシリーズ。2023年配信のシーズン1は世界各国でランキング上位を記録し、原作ファンのみならず幅広い層から高い評価を獲得した。続くシーズン2では、荒れ狂う気候や未知の生物、猛者たちが待ち受ける“偉大なる航路（グランドライン）”を舞台に、麦わらの一味の新たな大冒険が描かれる。
Netflixシリーズ ONE PIECE シーズン1は現在独占配信中。シーズン2は3月10日より独占配信開始予定で、すでにシーズン3の制作も進行している。尾田栄一郎自らが「常識の破壊」と表現する新章の幕開けに、世界中の注目が集まっている。
■尾田栄一郎 レター全文
完成間近です!! 前回シーズン1はONE PIECEを実写化なんてできるのか!?という世間の問いに真っ向から答え、93カ国と地域でTOP10入り、46カ所でNo1!!ですって!スゴ!!
輝かしい結果を出してくれたハリウッドスーパースタッフと共に、再びお送りするシーズン2は、世界一手強い海グランドラインへ突入します。つまりこれはシーズン1で築き上げた常識の“破壊”となります。次々に現れる能力者達、見た事もない巨大な人類、かわいい生物、ハードなアクション、VFX。今回も更なる見所満載です!! 実写ならではの没入感に浸ってください。
世界中の冒険心に届けー!! 出航まであと1か月、お楽しみに!!
